Макей: белорусская дипслужба вынуждена работать в жестких условиях "новой реальности"

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дипломатическая служба вынуждена работать в жестких условиях "новой реальности", для которой характерны прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности Беларуси. Об этом завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на заседании коллегии внешнеполитического ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В течение последних двух лет мир изменился неузнаваемо. Уже звучат оценки, что мы оказались в ситуации "холодной войны 2.0", в логику которой полностью вписались действия США и ЕС в отношении Беларуси в 2020-2021 годах, - сказал руководитель Министерства иностранных дел. - Сегодня белорусская дипломатическая служба вынуждена работать в жестких условиях "новой реальности", для которой характерны прямые угрозы суверенитету и экономической стабильности Беларуси, нарастающее политическое давление со стороны стран Запада, вплоть до полной остановки межправительственных контактов, продвижение ими недружественной повестки в международных организациях, ежедневный поток фейковых новостей и дезинформации в средствах массовой информации".

Кроме того, глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание: "Санкции, нацеленные на ключевые секторы белорусской экономики, стали основным элементом внешней политики Вашингтона, Брюсселя и Лондона в отношении Минска".

По словам министра, в условиях продолжающегося очевидного беспрецедентного внешнего давления Министерством иностранных дел Республики Беларусь в тесной кооперации с другими государственными органами выстроена системная работа по противодействию санкциям и минимизации их негативных последствий для экономики и населения нашего государства.-0-