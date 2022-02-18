Макей: беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на заседании коллегии МИД, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"На фоне продолжающегося экономического роста Китая, который по многим статьям уже опередил США, и серьезной заявки России на безусловный учет ее интересов в сфере региональной и глобальной безопасности Вашингтон активизировал противодействие обоим "системным конкурентам". Эти процессы получили комплексную оценку в Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь в январе этого года", - сказал глава МИД.

Владимир Макей

Он остановился на ряде внешних аспектов и факторов, которые прямо или косвенно оказывали и продолжают оказывать влияние на нашу страну и которые необходимо учитывать во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

"Нарастание международной напряженности сопровождается созданием новых и оживлением существующих альянсов с акцентом на политические и военные аспекты их деятельности, - продолжил Владимир Макей. - В европейском регионе это выступающие в авангарде антироссийской, а в последнее время и антибелорусской политики Троеморье и Бухарестская девятка, а также недавно созданный тройственный союз Великобритании, Польши и Украины".

Он также констатировал: "Со стороны западных стран усилились попытки подорвать ооноцентричную международную архитектуру, навязать мировому сообществу некий "порядок, основанный на правилах", расколоть мир по идеологическому принципу на "демократии" и "автократии".-0-

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