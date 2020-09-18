Макей: белорусское правительство не намерено участвовать в Московском механизме ОБСЕ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское правительство не намерено участвовать в Московском механизме ОБСЕ. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

"По инициативе Евросоюза задействована Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как будто у этой организации нет иных, более срочных вопросов. Было внесено предложение о задействовании так называемого Московского механизма в отношении Беларуси. Мы это уже проходили в 2011 году, я думаю, пройдем эту ситуацию и сейчас. Механизм предусматривает образование некой экспертной группы и направление ее в Беларусь для изучения ситуации, связанной с правами человека. Правительство Беларуси абсолютно не намерено участвовать в реализации этого механизма", - заявил Владимир Макей.

Министр также подчеркнул, что Беларусь категорически не приемлет подобного рода подходы, как и предложения о различном внешнем посредничестве с намерением подтолкнуть власти к диалогу с оппонентами, "которые непонятно что из себя представляют".

"Благодаря нашим европейским партнерам, членам Европейского союза, сейчас мы наблюдаем попытки задействовать различные международные площадки для оказания давления на Беларусь. Но убежден, что Беларусь - как доказала это и прежняя история - спокойно выстоит, и мы найдем адекватные ответы на те вызовы, с которыми сегодня сталкиваемся. К сожалению, так получается, что когда мы до выборов разговаривали с моими коллегами о перспективах развития ситуации в Беларуси, поствыборной ситуации в Беларуси, все были абсолютно согласны, что любые выборы, связанные с эволюционным развитием страны, намного лучше, нежели революция на улицах, площадях, связанная с хаосом и анархией. Почему-то сразу же после выборов мои коллеги удивительно поменяли свою точку зрения на сей счет. Для нас это абсолютно неприемлемо", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.-0-