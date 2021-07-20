Макей: безответственность и непредсказуемость Запада становятся нормой их поведения

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает безответственность и непредсказуемость Запада, в частности в отношении Беларуси и стабильности в регионе. Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада - это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки", - заявил глава МИД.

Вместе с тем, подчеркнул Владимир Макей, для белорусской стороны всегда основополагающим был принцип дипломатического мирного разрешения любых споров. "Не санкционным путем, не, тем более, военным. И мы говорили об этом всегда. И даже в этих условиях, когда против Беларуси фактически развязана торгово-экономическая, политическая война, вплоть до террористических угроз, мы считаем, что есть возможность для диалога. Мы не собираемся сжигать за собой мосты. Мы всегда говорим нашим партнерам о том, что необходимо остановиться, задуматься, к чему могут привести те или иные действия, и выработать такие шаги, которые позволили бы успокоить ситуацию и не нарушать хрупкую стабильность в регионе", - сказал министр.

"Из нас хотят сотворить вторую Украину. Но это будет еще более горячая точка на карте. И мы, естественно, решительно намерены не допустить этого", - подчеркнул Владимир Макей.

Он рассказал, что Беларусь говорит своим партнерам о необходимости совместно думать о глобальных вызовах и угрозах. В их числе борьба с пандемией, изменением климата, решение проблемы голода, вопросы региональной безопасности, взаимодействия в борьбе с терроризмом, международной оргпреступностью. "Вот эти каналы для диалога, мы считаем, должны сохраняться и послужить отправной точкой для того, чтобы хотя бы сделать первые шаги для возврата к взаимопониманию, которое существовало раньше, - сказал министр. - Мы видим на Западе абсолютную безответственность и нежелание услышать какой-то здравый голос. Но как бы ни было трудно, мы будем реализовывать те принципы нашей внешней политики, которые всегда были характерны для нашей страны".

Министр также ответил на вопрос о кадровой ситуации в белорусской дипломатической службе. Владимир Макей уверен, что подавляющее большинство сотрудников МИД - абсолютно преданные государству люди, готовые работать в современных сложных условиях. "Понятно, что Западом развязана откровенная война против Беларуси. Понятно, с какой целью. Но есть отдельные сомневающиеся. Люди, которые, может быть, не до конца еще понимают, что происходит. Именно к этим людям и был обращен призыв Президента определиться и четко выработать для себя позицию. Если ты радеешь за государство, значит, должен всецело отдаваться работе на это государство. Если сомневаешься, тогда надо определяться, уходить из рядов МИД и не мешать министерству, загранучреждениям работать", - заявил глава МИД.-0-