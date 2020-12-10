Макей: европейские партнеры перенацеливают проектные средства на загранвояжи оппонентов действующей власти

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские партнеры перенацеливают средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества, на заграничные вояжи оппонентов действующей власти. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам, рассказывая о состоявшейся 9 декабря встрече с послами государств Европейского союза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обратили внимание наших партнеров на то, что сейчас надо прекратить обвинения в адрес друг друга, а сосредоточиться на поиске тех сфер и областей, в которых возможно сотрудничество. Их масса. Это и трансграничная преступность, нелегальная миграция, и вопросы региональной безопасности, и многое, многое другое", - подчеркнул глава Министерства иностранных дел.

Владимира Макея удивили намерения европейских партнеров прекратить ряд проектов в рамках трансграничного сотрудничества: "Когда нам говорили, что эти проекты рассчитаны на развитие гражданского общества в Беларуси, мы поддерживали такие начинания. Но сейчас видим, что те средства, которые тратились на реализацию проектов (сейчас эти проекты, как нам было сказано, прекращаются), перенацеливаются на вояжи оппонентов действующей власти, которые сейчас курсируют по заграницам. Ради бога, пусть это будет на совести тех, кто инициирует такие вещи".

Министр также продолжил: "Но получается, что ряд неправительственных организаций и общественных объединений, которые активно работали с Европейским союзом, например, Белорусский Красный Крест и организации, которые действительно делали полезное дело и которые способствовали развитию гражданского общества в Беларуси (о чем так пекутся наши партнеры), сейчас лишаются соответствующего финансирования и не смогут продолжать свою работу. То есть мы видим, что белорусское гражданское общество делится на "белых" и "черных".

Глава внешнеполитического ведомства назвал такой подход неправильным.-0-