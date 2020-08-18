Макей и Мезенцев обсудили ситуацию в Беларуси, проведение Форума регионов и работу интеграционных структур

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня плановую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

По информации ведомства, во время беседы стороны обменялись мнениями о текущей поствыборной ситуации в Беларуси.

"Обсужден ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе подготовка к проведению VII Форума регионов Беларуси и России, совместного заседания коллегий МИД двух стран, а также графики контактов по линии интеграционных структур", - рассказали в пресс-службе.-0-