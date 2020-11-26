Макей: мы будем противодействовать попыткам использовать в Беларуси революционные методы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет противостоять попыткам использования в стране революционных методов, в том числе заявляя о своей позиции на международной арене. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил журналистам по итогам совместной коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр привел примеры политики двойных стандартов и разной реакции западных стран на схожие события в Беларуси и других государствах. При этом он сделал акцент на неправомерности и контрпродуктивности попыток революционным путем сменить власть в Беларуси. "Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу", - сказал он.

"Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию, и мы не допустим, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси, - добавил Владимир Макей. - Конечно, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках и ОДКБ, и Союзного государства, и СНГ, и других структур".

Министр обратил внимание, что Беларусь в последнее время находится в фокусе международного информационного внимания, но "в основном в негативном контексте". При этом западноевропейское сообщество, по его мнению, разделяет другие страны на своих и чужих. Проблемы у "своих" они не замечают, а "чужих" - "бьют наотмашь" за аналогичные проблемы. В качестве примера он привел ситуацию с публикацией критической статьи в немецкой газете про Анджея Дуду накануне выборов. Эта статься была расценена польской стороны как вмешательство во внутренние дела. Другой пример - демонстрации в Польше против закона о запрете абортов. Премьер-министр Польши называет их государственным преступлением, а протесты в Беларуси считает нормальной реализацией прав человека. "Это двойные стандарты. Мы будем активно противодействовать этому на международной арене", - заверил Владимир Макей.-0-