Макей на встрече с Лавровым в Москве намерен открыто обсудить повестку дня отношений Беларуси и РФ

23 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече 27 мая в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым намерен открыто и откровенно обсудить всю повестку дня отношений двух стран. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросов очень много. И мы намерены, как всегда, открыто и откровенно обсудить с моим коллегой всю повестку дня наших отношений", - сказал Владимир Макей.

Владимир Макей призвал не искать "какой-то подвох, подоплеку" в связи с сообщением о предстоящей встрече министров иностранных дел Беларуси и России. "Регулярно мы с моим коллегой обмениваемся визитами. В прошлом году он посещал Республику Беларусь, в этом году моя очередь посетить Российскую Федерацию", - пояснил он.

Глава внешнеполитического ведомства также рассказал, какие именно темы планируется затронуть на встрече. "Обычно в рамках таких встреч мы проводим анализ взаимодействия, сотрудничества и на двусторонней основе, и в многостороннем формате. Сейчас будем обсуждать вопросы подготовки и проведения совместной коллегии МИД Беларуси и России, которая состоится осенью в России, контуры следующей программы согласованных действий в области внешней политики", - подчеркнул Владимир Макей.

Он не исключил, что речь пойдет также о поставках нефти и нефтепродуктов. Отвечая на вопрос, будут ли они с Сергеем Лавровым обсуждать самые горячие темы типа нефти, Владимир Макей сказал: "Мы с ним обсуждаем все вопросы, включая и самые горячие. Мы всегда открыто и откровенно обсуждаем все вопросы, связанные в нашим двусторонним сотрудничеством и взаимодействием в рамках многосторонних организаций".-0-

Встреча рабочей группы Беларуси и России по различным аспектам интеграции пройдет в ближайшее время "Сейчас анализируются все предложения. Думаю, что в ближайшее время эта рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции начнет свою работу", - сказал министр иностранных дел Владимир Макей.