24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге. Об этом он заявил журналистам после того, как в МИД был приглашен посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией, в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием всех и всяческих норм международного права. Фактически актом государственного вандализма. Для нас абсолютно неприемлемы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации. Это при том, что наши партнеры заявляют о якобы всесторонней поддержке нашей государственности, нашего суверенитета и независимости. А на самом деле совершают откровенные провокации, которые направлены на разрушение этого суверенитета и государственности".

"От латвийской стороны потребовано провести расследование. Принести извинения и вернуть на место государственный флаг Республики Беларусь. Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - сказал министр.

В столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.-0-