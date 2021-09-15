Макей: некоторые западные страны попирают ногами международное право

15 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Некоторые западные страны попирают ногами международное право. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя итоги совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании от имени ОДКБ принято заявление, призывающее все государства придерживаться духа и буквы Устава ООН и других документов в сфере международного права.

"Сегодня ряд стран, откровенно говоря, попирают ногами международное право, плюют на него и изобретают какие-то новые формулы, которые они называют "правилами". Уже не международное право должно царить в обеспечении спокойного развития планеты, а какие-то "правила", которые изобретаются по инициативе некоторых наших западных партнеров. Мы категорически против этого", - подчеркнул Владимир Макей.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что все принятые на заседании документы будут распространены в международных организациях, в том числе в ООН.-0-