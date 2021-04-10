Макей о безответственной дипломатии: один "бульдог" пролаял, некоторые "шавки" протявкали, и на этом все

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси констатирует отход в мире от принципов традиционной дипломатии в сторону безответственных, порой лицемерных и циничных заявлений. Об этом он заявил в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Даже в период холодной войны традиционная дипломатия играла свою роль. Все придерживались этих принципов традиционной дипломатии. Сейчас же наблюдается, на мой взгляд, абсолютный отход от этих принципов. То, что недавно российский политолог Федор Лукьянов назвал "триумфом языка без костей", - сказал Владимир Макей.

Он привел в этом плане конкретный пример: "Представьте себе - один глава государства выдвигает против другого главы государства обвинение в фактически преступлениях против человечества. Раньше это привело бы однозначно как минимум к вооруженному конфликту в отношениях между этими государствами. А сейчас получается так: один "бульдог" пролаял, некоторые "шавки" протявкали в поддержку, и на этом все. Да, какие-то заявления последовали, но никто не несет ответственности за абсолютно лицемерные и циничные действия и заявления".-0-