Макей о сотрудничестве с ЕС: положительные процессы должны стать необратимыми

14 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал пожелание, чтобы положительные процессы в отношениях белорусского государства и Европейского союза стали необратимыми. Об этом он заявил сегодня на конференции высокого уровня по случаю десятилетия инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что за последние три-четыре года стороны достигли намного больше, чем в предыдущее десятилетие, когда в отношении Беларуси действовали ограничения и санкции. По его словам, достижения есть во всех сферах. "Мое единственное пожелание сводится к тому, чтобы эти положительные процессы стали необратимыми", - сказал Владимир Макей.

"Мы решили участвовать в инициативе "Восточное партнерство" с самого начала. Это было наше четкое решение. До сих пор некоторые люди считают, что Беларусь - это такая буферная зона. Мне не нравится эта формулировка. Я бы хотел говорить о зоне процветания, благосостояния, поэтому мы решили участвовать в этой инициативе", - пояснил министр.

Владимир Макей отметил, что сторонние наблюдатели, возможно, не видят положительных подвижек в развитии гуманитарного сотрудничества между Беларусью и ЕС. Однако, по его словам, стороны достигли многого. Весь спектр отношений обсуждает Координационная группа Беларусь - ЕС.

"Я знаю, что есть какие-то чувствительные вопросы для Европейского союза. Тем не менее важно продолжать диалог, открыто обсуждать остающиеся проблемы. Я имею в виду смертную казнь, опасения со стороны Европейского союза по соблюдению прав человека в Беларуси и так далее", - сказал министр. Он заметил, что в Беларуси разработан Национальный план действий по правам человека в соответствии с рекомендациями ООН, и эта программа успешно реализуется.

В белорусском парламенте создана рабочая группа по изучению проблематики смертной казни. "Думаю, важно продолжать работу с обществом, чтобы изменить в нем настроение по этому вопросу", - добавил Владимир Макей.

Касаясь заключения соглашений с ЕС, министр высказал непонимание, почему сторонам до сих пор не удается подписать Приоритеты партнерства. "По-прежнему остаются некоторые проблемы. Я, честно говоря, не понимаю, почему из-за позиции одной страны мы не можем преодолеть какие-то небольшие остающиеся препятствия", - сказал он. Белорусская сторона рассчитывает, что остальные документы - соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии - будут подписаны до конца года.

"И еще одна проблема, с нашей точки зрения: по-прежнему сохраняется низкая заметность инициативы "Восточное партнерство", по крайнее мере в Беларуси. А это означает, что нам нужно больше внимания уделять прагматическому характеру это инициативы, чтобы она была направлена на достижение конкретных, ощутимых результатов", - подчеркнул Владимир Макей.-0-