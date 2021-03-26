Макей обсудил с кубинским коллегой двусторонние отношения и взаимодействие на международной арене

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей состоялся сегодня, сообщили БЕТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-кубинского сотрудничества, включая взаимодействие двух стран в рамках интеграционных объединений и международных организаций", - рассказали в МИД.

Стороны констатировали необходимость дальнейшего развития политического диалога, обменялись мнениями по основным международным проблемам, представляющим взаимный интерес.-0-