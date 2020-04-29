Макей обсудил с Лавровым интеграционное взаимодействие и графики двусторонних контактов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров обсудили во время телефонного разговора актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также графики двусторонних контактов на разных уровнях", - рассказали в пресс-службе.-0-