Макей обсудил с Мезенцевым реализацию интеграционных документов Союзного государства

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Во время встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, деятельности Постоянного комитета Союзного государства, роль группы высокого уровня в решении актуальных вопросов союзного строительства и повестка предстоящего заседания группы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МИД, особое внимание было уделено тематике системного участия Постоянного комитета Союзного государства в реализации новых интеграционных документов и решений Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, созданию медиахолдинга Союзного государства.-0-

Дмитрий Мезенцев и Владимир Макей. Фото МИД