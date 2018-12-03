Макей обсудил с послом Японии развитие отношений в политической и торгово-экономической сферах

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Японии в России и Беларуси по совместительству Тоехисой Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сказали в пресс-службе.
Владимир Макей выразил благодарность послу Японии за активную плодотворную работу, направленную на укрепление белорусско-японского сотрудничества.-0-
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