Макей обсудил с послом Японии развитие отношений в политической и торгово-экономической сферах

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послом Японии в России и Беларуси по совместительству Тоехисой Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сказали в пресс-службе.

Владимир Макей выразил благодарность послу Японии за активную плодотворную работу, направленную на укрепление белорусско-японского сотрудничества.-0-