Макей обсудил с послом России взаимодействие в рамках интеграционных объединений

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом России Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам координации действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.-0-

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