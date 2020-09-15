Макей отмечает полное нежелание ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел отмечает полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах. Об этом говорится в ответе главы МИД Владимира Макея на вопрос журналистов в связи с выступлением высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на слушаниях в Европарламенте 15 сентября, сообщает БЕЛТА.

Министр начал с ремарки по поводу оговорки в выступлении Жозепа Борреля, когда тот, имея в виду Беларусь, тем не менее произнес название страны как Украина, сказав, что Александр Лукашенко не является легитимным Президентом Украины. "Сразу попрошу: не истолковывайте мой ответ как вмешательство во внутренние дела Украины… Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться", - заметил Владимир Макей.

"Но в этом случае тотально огорчает другое - полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах. Поэтому оценки Жозепа Борреля считаю категоричными и тенденциозными", - подчеркнул глава МИД.

Владимир Макей, в частности, отметил, что Жозеп Боррель говорил о том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции, и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. "Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях, - заметил министр. - Или взять категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога. Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано, - свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что Президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в Конституцию. Достаточно было хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства".

"Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?" - поставил вопрос глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей высказался и насчет навязчиво озвучиваемой позиции ЕС, что повторное проведение выборов - наилучшее решение. "Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Жозепа Борреля все-таки была смысловая? - обозначил вопросы министр. - Так, может быть, отсюда разговоры и о нелегитимности Президента Беларуси? У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны".

"И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?" - задал риторический вопрос Владимир Макей.

"Мы так и понимаем демократию - принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы переделать их под себя", - добавил он.

Что касается визита действующего председательства ОБСЕ, министр заявил, что его удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Беларусь чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. "То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" - отметил Владимир Макей.

Он подчеркнул, что на самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: "Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе. Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, "добавленной стоимости" в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси".

"Поверьте, белорусы сами справятся с этой задачей. При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно. Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с господином Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают так же. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", - резюмировал министр.-0-