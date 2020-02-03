Макей отметил позитивное начало визита главы МИД Литвы в Беларусь

3 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Рабочий визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в Беларусь проходит в позитивной атмосфере. Об этом заявил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей, который встречает своего коллегу в агрогородке Рымдюны Островецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Визит начался с позитивного обмена мнениями, с понимания того, что если и существуют проблемы (даже не проблемы, а проблемные моментики) в наших отношениях, мы должны садиться за стол переговоров и обсуждать их", - уверен Владимир Макей.

Макей: Беларусь и Литва живут в добрососедстве, хотя есть политические разногласия "Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча - это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое", - сказал Владимир Макей.

По его словам, обе стороны настроены на конструктивный подход.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, будут ли обсуждаться варианты поставки нефти в Беларусь с использованием логистических возможностей Литвы, министр сказал: "Мы будем обсуждать все вопросы, связанные с нашими двусторонними и многосторонними отношениями".

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Глава МИД Литвы о политических разногласиях с Беларусью: это не проблема, нужно разговаривать "Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.