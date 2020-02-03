Макей отметил позитивное начало визита главы МИД Литвы в Беларусь

3 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Рабочий визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в Беларусь проходит в позитивной атмосфере. Об этом заявил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей, который встречает своего коллегу в агрогородке Рымдюны Островецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.
"Визит начался с позитивного обмена мнениями, с понимания того, что если и существуют проблемы (даже не проблемы, а проблемные моментики) в наших отношениях, мы должны садиться за стол переговоров и обсуждать их", - уверен Владимир Макей.
По его словам, обе стороны настроены на конструктивный подход.
Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, будут ли обсуждаться варианты поставки нефти в Беларусь с использованием логистических возможностей Литвы, министр сказал: "Мы будем обсуждать все вопросы, связанные с нашими двусторонними и многосторонними отношениями".
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