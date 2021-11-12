Макей ответил на угрозы Польши закрыть границу с Беларусью

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью журналистам отреагировал на угрозы Польши закрыть границу с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подробного рода заявления - это результат вот абсолютно бездумной политики, которая сейчас проводится по отношению к Беларуси. Мы понимаем, почему это делается, мы видим, какие шаги предпринимаются на международной арене государствами ЕС (не всеми, некоторыми). Беларусь хотят наказать за то, что она имеет свою точку зрения по тем или иным международным проблемам, за то, что она хочет идти своим путем, а не путем внедрения искусственной либеральной демократии, как это нам навязывают. И это, конечно же, не нравится", - сказал министр.

Он уверен, что поэтому "сюда привязывают" и известный инцидент с самолетом Ryanair, и миграционный кризис. "Цель одна - наказать Беларусь только лишь за то, что она имеет свою альтернативную точку зрения. За то, что она является непокорной страной. Наказать, карать и так далее", - еще раз подчеркнул Владимир Макей.

Министр заявил, что если Польшей будет принято соответствующее решение о закрытии границ, то оно будет лежать в ряду шагов, направленных на превращение Беларуси в страну-изгоя. "Создадут они эту проблему - это будет, конечно же, проблема для них, как ее потом решать. Ну у них так и принято: сначала создать проблему, а потому думать, как из нее выйти. И, как нам говорят: "Как нам выйти из этого, но при этом сохранить лицо?" - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Беларусь категорически против подобного рода санкционного шантажа, давления. "Мы много раз говорили об этом. Если же будет принято такое решение со стороны наших польских соседей, то, естественно, мы тоже будем предпринимать соответствующие адекватные действия в ответ", - сказал Владимир Макей.-0-