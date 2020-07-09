Макей поблагодарил посла ОАЭ за укрепление двусторонних отношений

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем аль-Тенейджи по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Глава МИД отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ, активный политический диалог, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран, а также выразил благодарность послу ОАЭ за плодотворную работу, направленную на укрепление белорусско-эмиратских отношений.-0-