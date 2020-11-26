Макей: под видом защиты прав человека Запад пытается вмешиваться в дела Беларуси

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под видом защиты прав человека Запад пытается вмешиваться в дела Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально недавно состоялось ежегодное заседание Стокгольмской конференции по безопасности. И один из руководителей аналитической структуры высказался, что концепция гуманитарной интервенции в стране провалилась, поэтому мы должны искать способы взаимодействия с этой страной", - отметил Владимир Макей.

Он пояснил, что гуманитарная интервенция подразумевает вмешательство в дела других стран под видом защиты прав человека. Именно это, по словам министра, происходит и в Беларуси.

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