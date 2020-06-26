Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на выборы

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей подтвердил намерение Беларуси пригласить международных наблюдателей на президентские выборы. Об этом он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Беларусь приглашать международных наблюдателей на предстоящие выборы, министр сказал: "Да, будем. Мы запросили в Министерстве здравоохранения их мнение относительно эпидемиологической ситуации, о том, как нам действовать в случае приезда иностранных наблюдателей на выборы. На основании этой информации будем затем формулировать наши предложения".-0-

Устав ООН впервые издан на белорусском языке Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на мероприятии, отметил, что издание Устава ООН на белорусском языке будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.

Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН Министр иностранных дел Владимир Макей выразил надежду, что с этого мероприятия начнется постепенное возобновление международной деятельности и контактов, которые были приостановлены из-за сложной эпидемиологической обстановки.