Макей: показывать зубы и демонстрировать когти - это не стиль белорусской дипломатии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показывать зубы и демонстрировать когти - это не стиль белорусской дипломатии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Показывать зубы и демонстрировать когти - это не стиль белорусской дипломатии. И мы не намерены действовать в духе старых советских времен или времен холодной войны (помните, была фраза такая: "звериный оскал империализма"). Мы абсолютно мирные люди. Об этом даже говорится в нашем гимне. И мы никогда не были нацелены и никогда не будем нацелены на то, чтобы доводить ситуацию до какого-то конфликтного противостояния", - подчеркнул глава МИД.

По просьбе журналиста он ответил на вопрос о недавнем комментарии пресс-службы МИД в ответ на заявление посольства США от 25 марта 2021 года в связи с 103-й годовщиной провозглашения БНР. Тогда МИД с юмором и иронией использовал ряд пассажей из заявления американской стороны, обратив внимание на имеющуюся острую проблематику в самих США.

"То, что ему уделили столько внимания, говорит о том, с моей точки зрения, что мы попали в цель. Мы хотели лишь продемонстрировать абсурдность ситуации. Значительная часть заявления взята из американского заявления. Там лишь слова "Беларусь" и "белорусы" заменены на "США" и "американцы". И, как оказалось, оценка ситуации абсолютно идентична. Это говорит о том, что наши партнеры, обвиняя в чем-то Беларусь, на самом деле не видят бревно в своем собственном глазу", - сказал Владимир Макей.

Он рассказал, что в МИД существует система подготовки разного рода заявлений и комментариев, если определенные события требуют реагирования: "Мы собираемся обычно у меня - те сотрудники, которые курируют то или иное направление, пресс-служба, естественно, - обсуждаем форму подачи, содержание тех или иных материалов. Обсуждаем даже возможные какие-то аргументы. Да, работают конкретные исполнители, но все равно в целом это коллективный труд".-0-