20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях", - отметили в МИД. Урмас Рейнсалу проинформировал о подходах Европейского союза в оценках сложившейся ситуации. "Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов, - подчеркнули в МИД. - Владимир Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации".-0-