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27 сентября 2021, 14:57

Макей рассказал о конфиденциальных встречах с западниками и их оценках беглой "мадам"

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел более двух десятков встреч с представителями различных государств, в том числе с представителями европейских стран. Об этом он заявил журналистам в ходе онлайн-подхода к прессе на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Состоялся ряд встреч с европейцами. О части из них мы кратко рассказали. Некоторые из них, по просьбе моих коллег, были конфиденциальными. Я не могу раскрывать детали, - сказал министр. - Но хочу сказать, что встречи были весьма важными и нужными. Я убедился, что необходимо взаимное желание и стремление разговаривать друг с другом".

"Часть из моих европейских коллег совсем не понимают, что происходит в Беларуси и мыслят только штампами. Когда начинаешь приводить конкретные примеры, опровергающие эти штампы, если кто-то человек разумный, то он воспринимает их, но бывают и такие собеседники, которые продолжают зачитывать ту информацию, которая написана у него или у нее на листке бумаги", - отметил Владимир Макей.

По его словам, зарубежным коллегам была доведена позиция о ситуации в стране, перспективах развития конституционного процесса. "Мы довели нашу позицию, что только лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии и государства, и гражданского общества, приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. Практически все мои европейские коллеги были согласны с этим", - подчеркнул министр.

Он также рассказал, что в ходе встреч довелось услышать и конфиденциальные оценки со стороны европейских коллег в адрес известной "мадам", которая находится в бегах за рубежом, и иных ее коллег - "детей революции". "Дословно хочу сказать, что "мадам" и ее коллеги, по оценкам, чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний, государство продолжает развиваться. Отсюда и постоянные призывы к введению новых санкций, к усилению давления на нашу страну, проведению каких-то международных форумов, посвященных Беларуси, с целью интернационализировать белорусский вопрос на международной арене и так далее и тому подобное", - рассказал Владимир Макей.

Он сделал вывод, что очень многие достаточно скептически оценивают шансы и саму деятельность "детей революции", но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом, а потому вынуждены идти на какие-то шаги, которые, якобы, свидетельствуют о поддержке деятельности этих "детей революции".

"Наша позиция здесь однозначна: мы сделаем все, чтобы белорусское государство развивалось. Несмотря на те меры санкционного давления, которые предприняты, мы сделаем все, чтобы экономика не рухнула, чтобы обеспечить достойную жизнь нашего народа. Мы много раз обсуждали эти темы в правительстве. Я четко довел нашим коллегам, что как бы кто ни старался, ничего не получится разрушить в Беларуси, не получится разрушить экономику Беларуси. Они должны понимать, что власть сделает все, чтобы обеспечить достойную жизнь своим гражданам, чтобы сохранить государственность", - подчеркнул глава МИД.

Владимир Макей надеется, что после встреч, открытых и откровенных бесед с коллегами, что-то останется и позволит в дальнейшем осуществлять контакты на базе этого появившегося большего понимания в отношениях.

"Но я реалист и понимаю, что в одночасье ничего изменить невозможно. Наверное, потребуется определенное время для того, чтобы все поняли необходимость диалога, необходимость выстраивания нормальных межгосударственных отношений. К сожалению, некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время отказались, как это сделал мой польский коллега. Хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить, и по итогам разговора могли бы быть выработаны какие-то конкретные направления сотрудничества. Но это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся на нашей повестке дня и которые должны решаться", - резюмировал министр.-0-

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