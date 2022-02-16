Макей рассказал о повестке предстоящих переговоров Лукашенко и Путина

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предстоящей в ближайшее время встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина традиционно могут обсуждаться самые различные вопросы по широкому спектру тем. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД уверен, что в числе тем в том числе будут ситуация в сфере безопасности, вопросы торгово-экономического сотрудничества, санкционная тематика.

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