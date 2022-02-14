Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси. - Прим. БЕЛТА)". Слушайте, это наше дело с Путиным, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело".-0-