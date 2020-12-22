Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал журналистам об ответных мерах, принятых белорусской стороной в связи с третьим пакетом санкций Евросоюза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер и, естественно, предложили ответные действия. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не сможет попасть на территорию Беларуси и территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаковый с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, действия юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение предприятий и персоналий в список ЕС, - отметил глава МИД. - Принято решение об ограничении деятельности некоторых политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств".

Владимир Макей в очередной раз констатировал, что Беларусь категорически не приемлет политику и логику санкций, но вынуждена отвечать адекватно на недружественные рестриктивные меры. Он также предупредил о наличии еще как минимум трех направлений, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес европейских партнеров. "Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", - сказал министр.-0-

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