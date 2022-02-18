Макей: угрозу национальной безопасности Беларуси создало наращивание военного присутствия вблизи западных границ

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угрозу национальной безопасности Беларуси создало усиление концентрации войск НАТО. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Республики Беларуси Владимир Макей сегодня на заседании коллегии внешнеполитического ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом "эскалации" так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются "сотворить" объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны", - сказал руководитель белорусского Министерства иностранных дел.

Владимир Макей

Он обратил внимание, что с учетом новых реалий глава государства на 6-м Всебелорусском народном собрании поставил задачу - определить текущие и долгосрочные приоритеты страны на внешнем контуре. Ряд конкретных задач на внешнем треке были озвучены руководством страны на совещании Президента с руководителями загранпредставительств в июле прошлого года.

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