Макей: в ЕС хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском союзе хотят превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя и приступить к тотальному удушению государства. Такое мнение высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", сообщает БЕЛТА.

Комментируя реакцию европейских лидеров на посадку самолета Ryanair в Минске, которые назвали действия белорусской стороны терроризмом, Владимир Макей заявил: "Боюсь, что это целенаправленные действия, чтобы превратить Беларусь и ее руководство в страну-изгоя, полностью развязать себе руки и приступить к тотальному удушению экономики страны и государства".

Министр отметил, что навешивание ярлыков в последнее время в целом стало очень модным. "Мы видим это в отношении России: ее руководство обвиняется в совершении каких-то античеловеческих злодеяний, те же самые поляки называют Россию ненормальной страной, предпринимая при этом действия, которые тоже не укладываются ни в какие человеческие рамки, ни в какую человеческую логику. Пусть это будет на их совести", - сказал он.

По словам Владимира Макея, порой вокруг рядовых случаев западные страны поднимают вакханалию, и она всегда политически мотивирована. "Любые сферы деятельности в отношении любой сферы сотрудничества между теми же европейцами и Беларусью, между европейцами и Россией в большинстве случаев политизируются. Для нас это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.-0-