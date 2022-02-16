Макей: в Евросоюзе не проявляют интереса к остающимся в Беларуси мигрантам

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евросоюзе не проявляют интереса к остающимся в Беларуси мигрантам. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никто сейчас никакого интереса к судьбе оставшихся мигрантов не проявляет. Для нас это показатель, какие стандарты существуют в отношении Беларуси и соседних стран", - сказал министр.

Более того, не дождалась белорусская сторона и обещанной финансовой поддержки.

По данным Владимира Макея, на территории транспортно-логистического центра "Брузги" на данный момент находятся более 700 мигрантов, из них 270 детей.

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