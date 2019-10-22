Макей в Германии рассказал о знаковых международных инициативах руководства Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Германию выступил с докладом в Германском обществе внешней политики, являющимся одним из наиболее авторитетных аналитических центров ФРГ. В мероприятии приняли участие более ста представителей германских политических, дипломатических, экспертных и академических кругов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Владимир Макей представил приоритеты внешней политики Республики Беларусь, а также привлек внимание аудитории к ряду знаковых международных инициатив руководства страны, в частности, о запуске широкого международного диалога по вопросам безопасности, о принятии декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, о формировании пояса цифрового добрососедства", - отметили в МИД.

Кроме того, министр провел встречи в Ведомстве федерального канцлера и Бундестаге ФРГ, а также дал интервью одному из ведущих германских изданий - газете "Зюддойче Цайтунг".-0-