19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью CNN заявил об абсурдности обвинений в адрес Беларуси, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Макей в эксклюзивном интервью CNN подчеркнул абсурдность выдвигаемых отдельными политиками обвинений в адрес Беларуси в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, рассказал о предложениях белорусской стороны по разрешению сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МИД.

В интервью американской телекомпании Владимир Макей опроверг обвинения в адрес Беларуси в создании миграционного кризиса на границе с ЕС, назвав их "в корне неверной оценкой ситуации".

"Это драматичная ситуация. По нашим данным, среди беженцев находятся более 600 женщин и 200 детей. И наблюдать за тем, как они страдают, сложно любому нормальному человеку. Мы незаинтересованы в такой ситуации здесь, в Беларуси", - подчеркнул министр.

Владимир Макей подчеркнул ответственность Европейского союза за ситуацию на границе. Он отметил, что мигранты, услышав об обещанных соседними с Беларусью странами ЕС привилегиях "мигрантам из Беларуси", решили, что страна является для них наиболее комфортным способом попасть в Европу.

Глава внешнеполитического ведомства также отверг обвинения в адрес России о возможной причастности к ситуации с беженцами на границе Беларуси с Европейским союзом.-0-

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