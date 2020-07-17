Макей вручил главе посольства США нагрудный знак отличия органов дипслужбы Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился сегодня с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженифер Мур по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений. Владимир Макей поблагодарил Дженифер Мур за ее вклад в развитие двустороннего сотрудничества Беларуси и США и вручил американскому дипломату нагрудный знак отличия органов дипломатической службы Республики Беларусь "Партнёрства".-0-

Фото МИД Беларуси