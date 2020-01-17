Макей встретился с новым представителем ОБСЕ в контактной группе по Украине

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона полностью поддерживает усилия трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на встрече со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Хайди Грау прибыла в Минск на первые в этом году переговоры по урегулированию конфликта в Украине, которые состоялись 16 января. Швейцарский дипломат была назначена спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе в конце прошлого года, сменив на этом посту австрийца Мартина Сайдика.

Владимир Макей и Хайди Грау обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта в Украине, в том числе с учетом итогов парижского саммита "нормандской четверки". Белорусская сторона выразила полную поддержку усилий трехсторонней контактной группы и посла Хайди Грау, подтвердила готовность и впредь создавать все необходимые условия для эффективного функционирования переговорного процесса в Минске.-0-