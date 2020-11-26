Макей заявил о готовности Беларуси прекратить любое сотрудничество с Советом Европы

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова прекратить любое взаимодействие с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с белорусской стороной. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил Владимир Макей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь обратил внимание, что западные коллеги Беларуси и России принципиально не хотят уважать международные правила, в то же время Совет Европы пытается навязывать свои принципы даже тем странам, которые не входят в организацию. "Я считаю это абсолютно недопустимым, - подчеркнул российский дипломат. - Мы будем добиваться того, чтобы Совет Европы под немецким председательством не забывал о таких темах, которые Запад всячески пытается заметать под ковер: ущемление русскоязычных жителей Прибалтики, реформы в сфере образования в Украине, притеснение российских средств массовой информации и героизацию нацизма".-0-