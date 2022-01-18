Макей заявил о стремительном росте недоверия между странами в регионе и мире

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионе и мире в целом наблюдается стремительный рост недоверия между странами. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с представителями гражданского общества Литвы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня и в нашем регионе, и в мире в целом наблюдается стремительный рост недоверия между странами", - сказал Владимир Макей.

По оценкам экспертов, сегодняшние события происходят впервые за последние несколько десятков лет, а государства, возможно, находятся на пороге новой горячей войны. "Мы не хотели бы такого развития событий. Из нашей истории мы знаем, что это такое, - подчеркнул министр. - Надо сделать все возможное, чтобы не допустить подобного развития событий, подобного конфликта".-0-

Владимир Макей

Фото Максима Гучека