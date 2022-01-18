Макей об отношениях с Литвой: диалог между соседями необходим

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с представителями гражданского общества Литвы подчеркнул необходимость диалога между странами, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, несмотря на расхождение взглядов, существуют четкие общие принципы, по которым развиваются отношения между странами. Беларусь и Литва долгое время жили в одних государствах, имеют совместную историю, много общего и это важно не потерять.

"То, что вы приехали, - это хороший знак, хороший сигнал. Это говорит о том, что есть определенная часть литовского общества, где существует понимание того, что диалог между соседями необходим", - подчеркнул министр. Владимир Макей заявил, что этот принцип всегда составлял основу государственной внешней политики.

"Не секрет, что наши отношения не всегда были безоблачными. Были и проблемные, и позитивные моменты. Это касается и нашей прошлой истории. Но мы не считаем, что это повод приостанавливать или разрывать контракты", - убежден руководитель внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей обратил внимание, что Беларусь заинтересована иметь хорошие отношения с Литвой. В прежние годы межгосударственное сотрудничество развивалось поступательно, стороны обменивались взаимными визитами, спокойно решали возникающие проблемы. "Мы заинтересованы в том, чтобы такое поступательное развитие существовало и впредь в наших отношениях", - подчеркнул министр.-0-

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Фото Максима Гучека