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19 августа 2020, 19:06

Мамонтов: координационный совет оппозиции - вещь бессмысленная и противозаконная

Владимир Мамонтов. Фото из архива
Владимир Мамонтов. Фото из архива

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Известный российский журналист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в беседе с корреспондентом БЕЛТА назвал бессмысленной и противозаконной деятельность созданного представителями оппозиции координационного совета.

"Координационный совет - абсолютно вещь бессмысленная и противозаконная, - сказал он. - Ничего этим людям нельзя отдавать. Можно при случае как-то сквозь зубы с ними разговаривать, можно как-то это комментировать, пожалуйста, но ни в коем случае нельзя на полном серьезе к людям, у которых нет никакой легитимности, никаких оснований кем-то себя считать, внезапно идти и с ними о чем-то разговаривать и договариваться".

Владимир Мамонтов полагает, что существуют другие инструменты для восстановления национального согласия в стране. "Надо говорить с теми, кто действительно хотел бы восстановления национальной гармонии. Кто сейчас это сделает, тот молодец", - отметил он.

Журналист убежден: против Беларуси сейчас действуют различные силы. "Их несколько, они действуют очень серьезно, но разнонаправленно, - подчеркнул он. - Я думаю, что против Беларуси ведется серьезная борьба, заодно и против России. Это технология, ничего здесь нового и удивительного нет, цветная революция в известном смысле. Эти технологии цветной революции - они прослеживаются, они используются, они обкатываются. Приблизительно мы знаем и понимаем, откуда и кто, и Президент Беларуси Александр Лукашенко об этом говорит откровенно, и многие аналитики это отмечают. Это все есть, и оно довольно успешно действует, особенно на молодежь. Применяют различные яркие технологии, вроде такой: пойдите и сдайте свои похвальные грамоты в школы, еще что-то придумывают в этом духе, чтобы было ярко и запоминалось, такая движуха, которая молодежи нравится. Безусловно, есть более серьезные вещи, особенно внутри тех, кто начинал протестные демонстрации после выборов. Были и провокаторы, были и люди реально увлеченные подобными уличными столкновениями. Есть люди совершенно точно мотивированные".

"Перед нами есть, если суммировать, некая, скажем так, глобальная мировая сила, которая сегодня работает в Беларуси. Ее цель - минимизировать Беларусь. Потом потихоньку до России доберутся. Тут им посложнее придется, но тем не менее", - заключил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва".-0-

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