Марзалюк ожидает предельно честный и открытый разговор с участием Лукашенко

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк ожидает предельно честный и открытый разговор с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посыл есть: это внутренняя и внешняя ситуация. Думаю, что сегодня будет предельно честный и открытый разговор о том, что происходит в стране, и о том, что происходит за ее периметром. Думаю, мы услышим ответ на самые важные моменты: какие есть угрозы, как будем эти угрозы решать. И, самое главное, все должны понять, что выступление Президента сегодня - это в первую очередь выступление лидера нации для белорусов и о Беларуси", - сказал депутат.

Как сообщалось, сегодня в Овальном зале Дома правительства состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Накануне о ней попросили сами парламентарии.

"Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов, - рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. - На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также мнение формирующие люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры".-0-