Медведев не исключил еще одну встречу по интеграционным дорожным картам

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что главам правительств Беларуси и России понадобится еще раз провести переговоры по интеграционным дорожным картам до встречи президентов двух стран. Об этом он заявил журналистам по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Обсуждавшиеся на переговорах вопросы премьер-министр России назвал сверхсложными, но в то же время важными для двух государств. Он напомнил, что сторонам необходимо разработать 31 интеграционную дорожную карту, которые касаются практически всех сфер экономического сотрудничества: энергетики, финансов, промышленности, агропромышленного комплекса, связи, налоговой и денежно-кредитной политики, вопросов макроэкономики. "Значительная часть дорожных карт согласована", - отметил он.

"Это были продуктивные переговоры с расстановкой акцентов, где мы договорились, а где - нет, - сообщил Дмитрий Медведев. - Где есть еще ресурс на уровне правительств, а по каким вопросам нам придется обратиться к президентам двух стран".

Российский премьер-министр пояснил, что некоторые из сохраняющихся разногласий носят чисто технический характер, а некоторые касаются достаточно серьезных вопросов, которые можно будет урегулировать в формате обсуждения глав государств с участием правительств.

Он добавил, что позиции сторон каждый день сближаются и в ближайшую неделю будут подготовлены новые версии дорожных карт, в которые войдут в том числе и результаты сегодняшних переговоров. "Возможно, нам потребуется еще одна встреча на уровне премьер-министров", - сказал Дмитрий Медведев.-0-