Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурс и потенциал Союзного государства России и Беларуси позволяет решать самые актуальные и сложные задачи в интересах как национальных экономик, так и совместных проектов и программ двух стран. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя ТАСС состоявшуюся 16 июня 60-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Ресурс и потенциал союзного договора, возможность поддержки совместных работ по линии союзного бюджета являются мощными факторами для решения как ряда содержательных вопросов национального уровня, так и совместных проектов, которые могут работать на экономику двух братских государств", - сказал он.

Дмитрий Мезенцев напомнил, что в настоящее время рассматриваются проекты концепций 10 новых программ Союзного государства, и подчеркнул высокую актуальность тех предложений, которые рассматривались и уже подготовлены сегодня. "Это сферы новых биомедицинских клеточных продуктов и технологий, разработка технологии обнаружения и устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, подготовка проекта разработки инновационных технологий генетической идентификации", - перечислил он перспективные направления совместного сотрудничества.

Кроме того, по словам госсекретаря, продолжается успешная работа и по решению задач в высокотехнологических сферах. Так, на стадии завершения находятся разработка технологических процессов получения материалов и компонентов для высокоэффективных изделий фотоники, разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания спутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов и множество других совместных проектов.

Дмитрий Мезенцев особо отметил договоренности президентов Национальной академии наук Беларуси академика Владимира Гусакова и российского Курчатовского института Михаила Ковальчука о перспективах совместной работы сторон по широкому спектру направлений фундаментальных и прикладных научных исследований. Он высоко оценил предложение руководителя Курчатовского института, которое уже поддержано белорусской стороной, о выработке макропрограммы по созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований под эгидой Союзного государства.

"Полагаю, что потенциал научных учреждений двух стран позволяет сегодня выйти на разработку такой макропрограммы, которая могла бы работать ряд лет, с тем чтобы синергия научных исследований, опыта ученых, объединение научных потенциалов, в том числе возможностей исследовательской инфраструктуры, делали бы Беларусь и Россию только сильнее и конкурентоспособнее", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что особенности нынешней ситуации, когда нарастает санкционное и политическое давление Запада на Минск и Москву, лишний раз подтверждают и подчеркивают значение сплоченности двух братских народов. "Именно совместные производственные программы, создание совместных производственных цепочек, уход от необоснованной конкуренции в выпуске продукции по ряду номенклатурных позиций, понимание обоснованности объединения усилий в реальном производстве сегодня еще более востребованы", - отметил он.

При этом Дмитрий Мезенцев указал, что не западное давление ведет Россию и Беларусь к большему взаимодействию и совместной работе, а глубокое понимание значимости шагов по экономической интеграционной повестке, требования времени по цифровизации национальных экономик и понимание того, что важно даже в условиях нынешней внешней конъюнктуры искать новые точки приложения на внешних рынках.-0-