Мезенцев: вместе Беларусь и Россия становятся конкурентоспособнее и устойчивее ко всем вызовам

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе Беларусь и Россия становятся конкурентоспособнее и устойчивее ко всем вызовам. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев перед началом торжественного мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования экономических органов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.Говоря о формировании реальной экономической интеграционной повестки, Дмитрий Мезенцев отметил: вся работа, которая велась с декабря 2018 года, направлена на то, чтобы экономические потенциалы России и Беларуси дополняли друг друга. "Чтобы мы вместе становились конкурентоспособнее, устойчивее ко всем вызовам: и пандемийному, и санкционному давлению в экономических и финансовых сферах, которое проявляет к нам Запад", - сказал Дмитрий Мезенцев.По его словам, это должно уводить обе страны от создания ненужных производств, которые становятся невольными конкурентами друг другу. "Чтобы мы объединяли в том числе инженерные и технологические школы в пользу совместного результата - завоевания новых сегментов мирового рынка", - констатировал он.-0-