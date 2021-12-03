МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны

3 декабря, Минск /Корр БЕЛТА/. МИД Беларуси выступил с заявлением в связи с принятием Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой очередного пакета санкций против Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Новые незаконные санкции США, Канады и Великобритании в отношении белорусских должностных лиц и компаний от 2 декабря 2021 года наглядно демонстрируют, до каких пределов цинизма и двуличия могут дойти воинствующие демократизаторы в своих тщетных усилиях поставить на колени неугодные им страны и народы, - говорится в документе. - Наспех состряпанные апологетами санкционной политики псевдооаргументы о "подрыве мира и безопасности в Европе" - и тем более об "эксплуатации уязвимых мигрантов" - абсолютно несостоятельны".

"Очевидно, что в подрыве безопасности и миграционном кризисе виновата не Беларусь, а как раз западные государства, разрушившие мир и уклад жизни в странах - источниках миграции. Причем основной поток беженцев и мигрантов идет в Европу отнюдь не через Беларусь. И наши западные партнеры это прекрасно знают, но предпочитают не слушать и не слышать никаких аргументов", - отмечено в заявлении.

"Ранее мы уже неоднократно заявляли, что на все недружественные антибелорусские шаги последуют адекватные ответные меры,- считают в МИД. - Нынешний раунд санкций - не исключение. Нашу страну и белорусский народ никому не удастся подмять под себя санкциями и ограничениями".

Единственный выход из сложившейся ситуации в отношениях с Западом - равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. "К такому диалогу и сотрудничеству мы готовы вернуться в любой момент", - говорится в заявлении.-0-