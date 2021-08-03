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Политика
03 августа 2021, 16:21

МИД: Беларусь и другие страны Европы ощущают рост миграционных потоков, но стонет только Литва

Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и многие государства Европы ощущают рост миграционных потоков, но стонет и требует солидарности только Литва. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте ведомства.

"Мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное - безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, спираль Бруно и откровенную враждебность. Рост миграционных потоков Беларусь ощущает и на себе: наши пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше. Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва", - обратил внимание Анатолий Глаз.

В белорусском МИД предположили: может быть, властям Литвы выгодно такое положение дел? "И в этом контексте нам совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству. Зато высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты "демократических" разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия", - отметил пресс-секретарь министерства.

Видимо, это тот самый случай, когда кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности, подчеркнул Анатолий Глаз.

"За годы нашей независимости мы не раз делом подтверждали, что белорусские пограничные службы всегда ответственно подходят к своим международным обязательствам и к охране рубежей своей страны. Беларусь всегда была и остается открытой к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых имеющихся трудных вопросов", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.-0-

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