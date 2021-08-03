В Беларуси ответили на обвинения в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало голословными и противоречащими действительности обвинения представителей Европейского союза в адрес страны в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза журналистам, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Это противоречит действительности. Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - заявил Анатолий Глаз.

В Министерстве иностранных дел отметили, что европейские чиновники и власти Литвы в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью. Так, Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее.

"А высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС", - обратил внимание пресс-секретарь.

Анатолий Глаз подчеркнул, что предложения Беларуси, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа. "Обратите внимание, что и сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы. Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы. Беженцы и мигранты бегут в Евросоюз не только и не столько через Беларусь - таких маршрутов множество", - заметил он.

Согласно ежегодному докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев "Глобальный доклад 2020", в прошлом году количество вынужденных переселенцев в мире превысило 90 млн человек, включая 21 млн беженцев. Из них около 38% зарегистрировано в Африке, 20% - на Ближнем Востоке, 12% - в Азии, 12% - в Латинской Америке и только 10% - в Европе.-0-

МИД: Беларусь и другие страны Европы ощущают рост миграционных потоков, но стонет только Литва