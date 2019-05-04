МИД Беларуси: Литва прибегает к безосновательным и лживым заявлениям в отношении БелАЭС

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС. Об этом говорится в ответе начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолия Глаза журналистам, сообщает БЕЛТА.

"С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мер по обеспечению ее безопасности", - заявили в МИД, комментируя направление литовской стороной обращения в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении БелАЭС.

Анатолий Глаз напомнил, что Беларусь никогда не уклонялась от международного сотрудничества в этих вопросах и широко использует международную экспертизу и передовой опыт, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами.

"Еврокомиссия остается одним из основных наших партнеров в деле по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь, - констатировал он. - Беларусь неоднократно заявляла и подтверждает намерение продолжать сотрудничество с ЕС в этой сфере. Проведение стресс-тестов строящейся станции по европейской методологии тому свидетельство".

По словам дипломата, литовские специалисты участвовали в партнерской проверке стресс-тестов Белорусской АЭС и прекрасно знают о том, что европейские регуляторы не выявили проблем с безопасностью станции. "Партнерская проверка отметила ряд надлежащих практик и дала рекомендации по дальнейшему повышению запасов прочности АЭС, что само по себе является непрерывным процессом в течение всего жизненного цикла станции", - отметил он.

По итогам этой оценки сформирован план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС, и работа по нему уже ведется. "Время, затраченное на его подготовку белорусской стороной, вполне укладывается в европейскую практику, где эта работа заняла также около девяти месяцев. Однако в отличие от Литвы нам в нем нечего скрывать, и белорусский национальный план в ближайшее время будет размещен в открытом доступе", - сказали в министерстве.

В МИД считают, что "такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза преследует совершенно иные цели - отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью". "Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?" - продолжили в пресс-службе ведомства.

Анатолий Глаз добавил, что малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена, а само упоминание слова "сотрудничество" в сфере ядерной безопасности в состоянии близком к агонии исключается из официальных двусторонних документов.

"Белорусская сторона же всегда остается открытой к диалогу и конструктивному взаимодействию со всеми международными партнерами в деле обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации возводимой электростанции", - подчеркнул начальника управления.-0-