МИД Беларуси опубликовал внешнеполитический обзор по итогам 2021 года

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обзор итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году опубликован сегодня на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Непосредственное влияние на формирование и реализацию внешней политики Беларуси в прошлом году оказывало дальнейшее обострение геополитических и геоэкономических противоречий в глобальном и региональном разрезах, нарастание дестабилизации сферы международной безопасности, отмечается в обзоре. "Расширение практики использования некоторыми странами для достижения своих целей политики односторонних ограничительных мер и экономического давления усилило турбулентность в межгосударственных отношениях, создав дополнительные препятствия для развития мировой торговли и выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сохраняющей свое влияние на международные процессы", - говорится в обзоре.

"В условиях нарастающего внешнего давления и неприкрытого вмешательства государств Запада во внутренние дела Беларуси основные усилия нашей страны на международной арене в 2021 году были направлены на защиту и укрепление национального суверенитета и безопасности, концептуальное переосмысление приоритетов внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности при сохранении принципа многовекторности", - отмечено в документе. В частности, наращивалось сотрудничество в формате Союзного государства со стратегическим союзником Россией, а также в ЕАЭС и СНГ как на многосторонней, так и двусторонней основе, в том числе в рамках белорусского председательства в СНГ. Активизирована также работа на векторе "дальней дуги" при приоритетном углублении взаимодействия с Китаем как стратегическим партнером.

"Формировались необходимые условия для продвижения внешнеэкономических интересов страны, в рамках которых вырабатывалось системное противодействие политическому, экономическому и информационному давлению Запада для минимизации ущерба от введенных им санкций против Беларуси", - сообщается в обзоре.-0-

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