Переговоры о присоединении Беларуси к ВТО вышли на заключительную стадию

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры о присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации вышли на заключительную стадию. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году, опубликованном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"С момента активизации в 2016 году работы по присоединению Беларуси к ВТО переговоры вышли на заключительную стадию. Однако в связи с продолжающейся в мире пандемией COVID-19 рассмотрение пятой редакции проекта доклада рабочей группы (итоговый документ, определяющий условия членства страны в организации) и работа по итоговому согласованию обязательств Беларуси в ВТО перенесены на 2022 год", - рассказали в министерстве.

В МИД отметили, что в 2021 году усилия были сосредоточены на внутренней работе в целях совершенствования внешнеторгового режима с учетом требований ВТО. С 2016 по 2021 год завершены двусторонние переговоры по доступу на рынки с 12 членами ВТО. Таким образом, общее количество двусторонних протоколов за весь период переговоров достигло 21. В прошлом году проведен ряд консультаций с Бразилией и Коста-Рикой, прорабатывается формат оформления двусторонних договоренностей.

"Согласование двусторонних договоренностей по доступу на рынки продолжено с США, Украиной, ЕС, Канадой, Коста-Рикой и Новой Зеландией, с последними четырьмя членами ВТО переговоры находятся на завершающей стадии. Велась работа с бизнес-кругами, предприятиями, академическим сообществом в целях ознакомления с ходом переговорного процесса, разъяснялись правила ВТО, преимущества и последствия членства Беларуси в организации. В рамках технической помощи Секретариата ВТО и ПРООН проводились обучающие мероприятия и тематические семинары по отдельным аспектам права ВТО в целях подготовки страны к членству в организации", - проинформировали в МИД.-0-